Новий генсек НАТО Марк Рютте: що він сказав про підтримку України

Марк Рютте офіційно став генеральним секретарем НАТО. Єнс Столтенберг передав нідерландцю символічний молот вікінга у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Обидва - і Рютте, і Столтенберг у своїх промовах згадали Україну.

Про це йдеться у матеріалі Олександри Мітіної.

Марка Рютте призначають генеральним секретарем НАТО у важкі для альянсу часи. За місяць на виборах у США може перемогти один із найбільших критиків НАТО Дональд Трамп. Саме вміння знаходити спільну мову з одіозним американцем називають головною причиною вибору кандидатури Рютте. За рекордні чотирнадцять років у кріслі нідерландського премʼєра він встиг налагодити контакт і з республіканцями, і з демократами. На сьогоднішню церемонію в Брюсселі Рютте заходить із запізненням у чотири хвилини. Компенсує затримку фірмовою посмішкою і рукостисканнями.

Його попередник Єнс Столтенберг не приховує радості - звертається до дружини Інгрід, яка сидить позаду нього і каже, що цього разу й справді полетить з Брюсселю за кілька годин. У прощальній промові згадує Україну.

Єнс Столтенберг

"Наша родина виросла за ці роки: Чорногорія, північна Македонія, Фінляндія і Швеція приєдналися до альянсу. А Україна стала ближчою до НАТО як ніколи раніше. В 2014му ми надавали лише базову підтримку Україні. Зараз наша підтримка величезна. НАТО координує її через новий командний центр в Німеччині", - каже він.

Столтенберг передає Рютте символічний молот вікинга, подарований альянсу Ісландією півсторіччя тому. Промова нового генсека коротка, але в ній знаходиться місце для України.

"Мій другий пріоритет - збільшувати підтримку України і зробити її якомога ближчою до НАТО. Бо не може бути безпечної Європи без сильної незалежної України. Я знаю з особистого досвіду, зі збиття рейсу MH17 в 2014 році, що конфлікт в Україні не завершується на передовій. Ми мусимо вкладатися. Мусимо надавати все, що узгодили на Вашингтонському саміті: і фінансову допомогу, і затвердження незворотнього шляху України до членства в НАТО. Це має зберегтися в майбутньому, бо законне місце України — в НАТО", - заявив він.

Марк Рютте

Після офіційної церемонії Рютте йде знайомитися з новими колегами. До журналістів запізнюється на півгодини. Пресконфенцію починає з чіткого меседжу.

"Я був в Україні багато разів за останній час: в Одесі, Києві, Бородянці бучі і Харкові - поблизу російського кордону. Я на свої очі бачив брутальність російської агресії. Підтримка України - це також інвестиція в нашу власну безпеку. Незалежна і демократична Україна - гарантія миру в Європі", - каже Рютте.

Говорить про те, що потрібно зупинити підтримку росіян Китаєм і Північною Кореєю. Найгостріших питань - про антинатівські заяви Трампа, чи ядерні погрози путіна - Рютте у власному стилі уникає. Каже лише, що він особисто впевнений в обох учасниках американських президентських перегонів.

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