Новий удар по Харкову: внаслідок "прильоту" постраждало багато людей

У вівторок, 19 листопада, росіяни вдарили по Харкову. Приліт був зафіксований у Київському районі міста. Внаслідок удару постраждало щонайменше троє людей. Однак кількість поранених зростає щохвилини. Перші подробиці ворожого удару – в ексклюзиві ТСН.ua.

Удар по Харкову

Російські загарбники в черговий раз атакували Харків. "Приліт" стався у Київському району міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Тоді ж місцеві телеграм-канали опублікували кадри із величезним стовпом диму в місті.

Станом на 13:19, 19 листопада, стало відомо про трьох постраждалих. За 15 хвилин кількість поранених зросла до семи.

А ще за кілька хвилин голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про 9 поранених. Згодом він зазначив, що пʼятеро людей госпіталізовані, а двоє цивільних чоловіків у важкому стані.

Кількість постраждалих знову зросла

Вже за півгодини очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждалих вже десятеро - це 9 чоловіків та 1 жінка. Вона з гострою реакцією на стрес. Серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші — в середньому, четверо госпіталізованих. А згодом мер міста Ігор Терехов уточнив, що кількість постраждалих продовжує зростати. Станом на 14:33, 19 листопада їх 12. Наразі інші подробиці трагедії невідомі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! УДАР ПО ХАРКОВУ! Погані новини надходять щохвилини!

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