Обіцяють перефарбувати балкон: у Києві помітили російський триколор

Люди придбали квартиру і не звернули увагу на колір балкону.

Пильні кияни помітили в столиці балкон, який був пофарбований в кольори прапора Росії. Фото опублікували в соціальних мережах і воно зацікавило правоохоронців. До мешканців квартири завітали дільничні поліцейські.

В поліції Києва ТСН.ua розповіли, що поліцейські перевірили осіб, які живуть в квартирі.

"У людей eсе гаразд із документами. А щодо балкону, то мешканці пояснюють, що нещодавно придбали цю квартиру, і просто не звернули увагу, що кольори їхнього балкону схожі на російський прапор. Вони самі були дуже стурбовані такою ситуацією і щоб підтвердити, що вони справжні українці та вболівають за свою державу, вивісили на балконі прапор України", - розповіли нам в поліції Києва.

Власники квартири подякували поліцейським за пильність та обіцяють в майбутньому перефарбувати свій балкон.

Нагадаємо, у Києві троє містян передавали представнику спецслужб РФ дані про об’єкти критичної інфраструктури.

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