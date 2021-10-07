П’ятитисячний мітинг профспілок кілька годин блокував Київ: чого вимагали

По обіді протест закінчився, а голів профспілок урядовці запросили до Кабміну

Перекритий центр Києва і кількатисячна акція протесту. Сьогодні у столиці кілька годин мітингували представники профспілок - від кур'єрів до працівників стратегічних галузей.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Спершу протестувальники, яких за даними поліції було близько 5 тисяч, зібралися у парку Шевченка. Там сформували колону і рушили центром міста до урядового кварталу. Під час цього рух транспорту був ускладнений, а подекуди і взагалі - перекритий.

Вже під будівлею уряду представники профспілок оголосили про свої вимоги. Серед них підвищення зарплатні та виплата заборгованостей, покращення умов праці, а також доопрацювання проєкту закону про зміни у діяльності профспілок, який у нинішньому вигляді, на думку мітингарів, створить обмеження у їхній роботі.

По обіді протест закінчився, а голів профспілок урядовці запросили до Кабміну, щоб обговорити їхні вимоги.

А у Словенії втретє за місяць відбуваються протести противників антикоронавірусних обмежень.

Новини України: центр Києва перекрили представники профспілок

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