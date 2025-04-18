Переговори про мир в Україні: що відомо про домовленості між США та РФ

Що відомо про переговори між США та РФ / © ТСН.ua

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Сполучені Штати готові відмовитися від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це — недосяжна мета. Таку заяву на шляху з Парижа зробив Держсекретар США Марко Рубіо. У французькій столиці він провів низку переговорів — як з представниками України, так і з європейськими союзниками, і ці зустрічі у Парижі назвали «чудовим, якісним обміном думками». Водночас, говорив Рубіо і з главою російського МЗС.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко з’ясовувала.

Від обіцянок завершити війну за добу чи навіть за сто днів — адміністрація Трампа переходить до припущення, що Сполучені Штати можуть взагалі відмовитись від зусиль досягти миру в Україні. На шляху з Парижа Держсекретар США робить гучну заяву — каже, визначити, чи можливий мир, треба найближчими днями. І, якщо це неможливо, рухатися далі.

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«Якщо вони серйозно налаштовані на мир, одна сторона чи обидві, ми хочемо допомогти. Якщо ж цього не станеться, то ми просто будемо рухатися далі», — заявив він.

У французькій столиці Рубіо мав зустрічі з представниками України і трьох європейських держав — Франції, Британії та Німеччини. І це було найвищим рівнем трансатлантичної взаємодії щодо війни в Україні з приходу Трампа до влади.

«Я думаю, що вчора у нас були позитивні зустрічі. Очевидно, що українці повинні повернутися додому, вони мають обговорити це зі своїм президентом і ми сподіваємося почути відповідь від них дуже скоро», — заявив Марко Рубіо.

Наша держава погодилася на припинення вогню ще 11 березня, після переговорів у Джидді — нагадує головний дипломат України Андрій Сибіга. Він позитивно оцінює переговори, і закликає посилити тиск на Росію. Адже Москва продовжує свій терор — як напередодні, поки відбувалися перемовини, так і сьогодні — атаками на Харків, Суми, Миколаїв, Дніпро, Херсон та інші українські міста.

На тлі зустрічі у Парижі глава американської дипломатії — поговорив і з очільником російського МЗС Лавровим. Марко Рубіо передав, що «президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, і вже представили всім сторонам контури міцного та тривалого миру». А от Лавров у відповідь заговорив тезами російської пропаганди — мовляв, Москва готова працювати з Америкою над усуненням «першопричин української кризи».

Скільки ще часу знадобиться Вашингтону, щоби визначити чи готова Росія до припинення вогню? Це питання журналісти ставлять Трампу у Білому Домі. Той анонсує відповідь Москви до кінця тижня.

Невдовзі після цієї заяви від представника Москви лунає гучна заява. Посол країни-агресорки при ООН Небензя називає припинення вогню в Україні «нереалістичним» — принаймні, зараз.

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