- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 350
- Час на прочитання
- 1 хв
Російський удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до понад 100
Серед постраждалих — восьмеро дітей.
Внаслідок ракетних ударів, завданих російською армією вранці 18 квітня по Харкову, кількість постраждалих зросла до понад сотню.
Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.
"Кількість постраждалих від сьогоднішнього обстрілу знову збільшилася до 103", — написав він.
Мер Харкова додав, що серед постраждалих восьмеро дітей.
Раніше у ДСНС повідомили про 82 постраждалих у Харкові, серед яких 6 дітей. Одна людина внаслідок російської атаки загинула.
Нагадаємо, російська ракета вибухнула над Харковом, щоб уразити якомога більшу кількість людей та цивільних об’єктів.