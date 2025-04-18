Російський удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до понад 100

Наслідки атаки на Харків / © ДСНС

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Внаслідок ракетних ударів, завданих російською армією вранці 18 квітня по Харкову, кількість постраждалих зросла до понад сотню.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

"Кількість постраждалих від сьогоднішнього обстрілу знову збільшилася до 103", — написав він.

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Мер Харкова додав, що серед постраждалих восьмеро дітей.

Раніше у ДСНС повідомили про 82 постраждалих у Харкові, серед яких 6 дітей. Одна людина внаслідок російської атаки загинула.

Нагадаємо, російська ракета вибухнула над Харковом, щоб уразити якомога більшу кількість людей та цивільних об’єктів.