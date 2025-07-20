Перемога Усика: як допоміг "Іван" і чому не треба "штовхати коней"

Олександр Усик / © Associated Press

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Увечері в суботу, 19 липня, видатний український боксер Олександр Усик подарував Україні перемогу, утретє ставши абсолютним чемпіоном світу. Це сталося на знаменитому стадіоні «Вемблі», у столиці боксу — Лондоні. За переможним боєм українця спостерігали сотні мільйонів людей біля екранів у всьому світі.

Про це йдеться в сюжеті Олександра Романюка в ТСН.Тиждень.

У п’ятому раунді Олександр «вимкнув» британця Даніеля Дюбуа «секретною зброєю», яка, як зізнається згодом український боксер, називається «Іван».

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«Цей удар, він зветься — Іван. Оцей лівий хук, який отак бах-бах — це Іван. Іван — це таке українське ім’я. Іван — ну, це такий здоровезний хлопець, що живе в селі і працює на фермі, отакий міцний козак. Як тебе звуть? Мy name is Ivan!», — пояснював Усик на пресконференції.

«Не штовхайте коней!»

Англомовна фраза «Don’t push the horses» («не женіть коней», тобто не поспішайте), яку сказав Олександр Усик на пресконференції перед боєм, стала справжнім мемом.

Боксер сказав її після того, як промоутер британця заявив, що це буде шоу Даніеля. «Донт пуш за хорсес», — відповів Олександр.

Англійською мовою ця фраза мала б звучати як «Холд йо хорсес», тож промоутер Дюбуа не зрозумів сенсу і перепитав. У відповідь Усик повторив фразу, а потім перекладач сказав йому те ж саме.

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Не будемо розбиратися, чи сказав цю фразу Олександр навмисне чи просто помилився. Але цього разу її підхопив весь світ і мережею понеслися тисячі мемів — фото, відео, ролики.

Треба сказати, що раніше в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану Усик розповів про найсильніший удар, який він отримав у житті. І він був не від боксера, а від коня.

Олександр в юності працював на фермі і відштовхнув коня. Врешті — отримав копитом в голову і перший в житті нокаут. І у цьому випадку фраза «Дон пуш зе хорсес», себто, «не штовхайте коней» — лягла ідеально.

Фразу підхоплювали навіть українські чиновники. І вже точно оцінили британці. Бо після перемоги навіть ведучий поєдинку цитував її як рекомендацію для Дюбуа.

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Перемога присвячена ЗСУ

Досягнення Олександра унікальне зі спортивної точки зору.

На професійному рингу він не програв жодного поєдинку, при цьому багатьох чемпіонів бив двічі, ставав абсолютним чемпіоном у двох вагових категорія. Двічі у надважкій вазі — чого ще жодного разу не було в історії боксу.

І це при тому, що для Олександра кожен такий бій — це був значний виклик. Адже він значно менший за габаритами за усіх, кого побив. Тому кожен поєдинок вимагав неймовірної підготовки та дисципліни.

Але для України бої Олександра уже давно значно більше, ніж про спорт. Він — амбасадор фандрейзингової платформи Юнайтед24. Усі бої Олександра за звання абсолютного чемпіона припадали на час повномасштабного вторгнення. Тож кожен його поєдинок був можливістю привернути увагу до України.

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Перемогу у першому він присвятив своїй матері і матерям України. На другий бій — привіз шаблю Івана Мазепи. До слова, перед третім її привезли до Лондона, аби експонувати у лондонському Тауері.

У Британії Олександр промотував збір коштів на відбудову для України. А перед учорашнім поєдинком йому зичили перемоги українські військові.

А вже після перемоги вже він дякував їм на рингу за підтримку та заявив, що саме завдяки героїзму ЗСУ він тут. І присвятив цю перемогу українським воїнам.

Що далі?

До цього поєдинку чимало експертів прогнозували, що Олександр покине великий бокс. І учора той сам сказав зі сцени, що досягнув усього. Мріє поїхати до родини, яку не бачив 3 місяці. Втім натякнув — кидати спорт не збирається. Бо 38 років — це тільки початок.

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«Спочатку я хочу додому. І вже там робитиму вибір, що далі. Я продовжу тренування, я продовжу боксувати», — сказав він.

Але яким би не було рішення українського спортсмена, у боксі Олександра Усика точно запам’ятають.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Переміг ЗАВДЯКИ ІВАНУ! УСИК ПРОКОМЕНТУВАВ бій і ЗРОБИВ НЕСПОДІВАНІ ЗАЯВИ!

Нагадаємо, український боксер опублікував фото, на якому святкує тріумф разом з командою, та подякував Богу за свій успіх.