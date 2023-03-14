Під час тривоги в Києві людей не пустили до метро: що сталося

Сьогодні у Києві, під час повітряної тривоги, містян не впустили до станції метро "Мінська".

Про це повідоми очевидці у соціальних мережах.

"Зачинено вхід до станції метро "Мінська" під час тривоги зі стороні McDonalds та "Смарт плази". Прохання дати наганяй за це черговому по станції", - написали в групі "Життя Оболонського району".

У Київському метрополітені сайту ТСН.ua повідомили, що перед входом до кожного із зачинених вестибюлів розміщена інформація про те, що він не працює, і де розташовано вестибюль, що працює. Пасажири чомусь не помітили оголошення.

"Люди прийшли на зачинений вестибюль. Наразі працює вестибюль, що з протилежного боку", - повідомили нам у Київському метрополітені.

Фото: ТСН.ua

У метрополітені додають, що інколи самі ж кияни зривають такі оголошення, але їх регулярно поновлюють працівники підземки. Тож, аби не виникало непорозумінь, слід звертати увагу на оголошення на дверях і підходах до вестибюлів.

Нагадаємо, під Києвом сталася незвична ДТП – легковий автомобіль Audi зіткнувся з лосем, який несподівано вибіг на проїзджу частину.

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