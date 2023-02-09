Польща надіслала Україні масштабну гуманітарну допомогу: передали більше, ніж просили

Україна отримала від уряду Польщі 35 потужних генераторів (24, 36, 64 і 91 кВ), амуніцію для рятувальників і медичні засоби.

Про таку гуманітарну допомогу країни-партнери домовлялися в рамках групи міжпарламентських зв'язків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Народні депутати України звернулися до прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького з проханням надати екстрену допомогу в зимовий період, коли Україні стали вкрай необхідні генератори і теплові гармати. Польські чиновники відреагували миттєво і зі свого боку доповнили гуманітарний вантаж великою кількістю рятувального обладнання та захисної амуніції. Крім того, до України відправили тисячі ковдр, стерильних рукавичок і вкрай необхідних для ЗСУ медичних аптечок.

За словами народного депутата Артема Ковальова, реакція поляків на прохання про допомогу була неймовірно швидкою.

"У грудні, в період масових обстрілів Росією енергосистеми України, я звернувся до прем'єр-міністра Польщі з проханням надати екстрену допомогу Україні для відновлення і підтримки електроенергії та опалення. Реакція офісу прем’єр-міністра на наше звернення була миттєвою. За що окрема подяка керівнику його канцелярії Марку Кухцінському", - зазначив нардеп.

За його словами, об’єм наданої допомоги великий і різноплановий. Зокрема, йдеться про 35 потужних генераторів, засоби захисту та взуття для рятувальників, теплі ковдри, тактичні аптечки, медичні засоби.

"Ми були приємно здивовані, коли вони привезли не тільки ту першочергову допомогу, яку ми просили, а й суттєво доповнили список також дуже важливими речами, які нам дуже потрібні", - зауважив Ковальов.

Серед допомоги: 6000 пар пожежного взуття, понад 30 наборів одягу для пожежних, газонепроникні костюми з обладнанням, повітряним апаратом і охолоджуючим жилетом, шоломи, мікрофонні гарнітури, дроти для вентиляції, ліхтарики і додаткові повітряні апарати, радіотелефони і велика кількість медичних засобів.

Частину генераторів вже передали на місця для забезпечення критичної та комунальної інфраструктури. Два генератори поїхали до волинських прикордонників. Решта будуть розподілені по лікарнях і школах України. Обладнання для рятувальників буде доставлено в найгарячіші точки.

"Щиро вдячні польському народу і владі за таку дієву допомогу, що надається фактично з перших днів війни. Ставлення Польщі до України – це гуманітарний подвиг. Ми високо цінуємо зусилля польської влади і такий прояв дружніх намірів, посилених реальними діями. Така допомога і підтримка безсумнівно показові для всього міжнародного співтовариства. Сподіваємося, що і надалі наша успішна співпраця і партнерство будуть продовжені на благо України і для якнайшвидшої перемоги", - подякувала союзникам народна депутатка України Олена Копанчук.

Читайте також: