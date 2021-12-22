Полювали на будинки фермерів: у Миколаєві затримали крадіїв зі стажем

Полювали на будинки фермерів: у Миколаєві затримали крадіїв зі стажем

Поліцейські влаштували зловмисникам засідку.

У Миколаєві оперативники затримали квартирних крадіїв. Двоє зловмисників тривалий час полювали виключно на будинки фермерів.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 22 грудня.

Для конспірації використовували театральні маски, а в оселі крадії залазили через віджими металопластикових вікон. З місця злочину тікали на двох автівках, на яких постійно змінювали номери.

Аби їх нарешті спіймати, поліцейські спланували операцію із залученням спецпризначенців.

Крадіям влаштували засідку у місці, де вони постійно зустрічалися після злочинів. "Квартирниками" виявилися двоє жителів Миколаєва, яких раніше не раз притягували до кримінальної відповідальності.

“На рахунку зловмисників - щонайменше 5 таких епізодів тільки у Баштанському районі. Наразі правоохоронці перевіряють причетність крадіїв до аналогічних злочинів на території Миколаєва та Миколаївської області”, - сказав Антон Мєдвєдєв, заступник керівника Управління карного розшуку ГУНП.

У Миколаєві оперативники затримали квартирних крадіїв | Новини України

Нагадаємо, на Вінниччині затримали банду рецидивістів, які пограбували контору фермерського господарства.

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