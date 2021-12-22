Охотились на дома фермеров: в Николаеве задержали воров со стажем

Охотились на дома фермеров: в Николаеве задержали воров со стажем

Полицейские устроили злоумышленникам засаду.

В Николаеве оперативники задержали квартирных воров. Двое злоумышленников долгое время охотились исключительно на дома фермеров.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 22 декабря.

Для конспирации использовали театральные маски, а в дома воры забирались через отжимы металлопластиковых окон. С места преступления сбегали на двух автомобилях, на которых постоянно меняли номера.

Чтобы их наконец-то поймать, полицейские спланировали операцию с привлечением спецназовцев.

Ворам устроили засаду в месте, где они постоянно встречались после преступлений. "Квартирниками" оказались два жителя Николаева, которых ранее не раз привлекали к уголовной ответственности.

“На счету злоумышленников – по меньшей мере, 5 таких эпизодов только в Баштанском районе. Пока правоохранители проверяют причастность воров к аналогичным преступлениям на территории Николаева и Николаевской области”, — сказал Антон Медведев, заместитель руководителя Управления уголовного розыска ГУНП.

В Николаеве оперативники задержали квартирных воров | Новости Украины

Напомним, в Винницкой области задержали банду рецидивистов, которые ограбили контору фермерского хозяйства.

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