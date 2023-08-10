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"Просто пауза": експерт про те, коли чекати на новий переворот в РФ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Просто пауза": експерт про те, коли чекати на новий переворот в РФ

Фото: Associated Press

На думку Олексія Гетьмана, навіть якщо переворот відбудеться, це не означає, що до влади в РФ прийдуть демократичні сили.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман не виключає, що в Росії можлива ще одна спроба держперевороту. Проте навіть якщо це станеться, то не обов'язково піде на користь Україні.

Таку думку експерт висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Я думаю, що там (в Росії, – ред.) – просто пауза... Довіра до влади зменшується і після наших наступних перемог ті люди, які готували попередній "палацовий переворот", коли буде найменша підтримка Путіна, зроблять черговий крок і Путін буде замінений на іншу якусь людину", – каже Гетьман.

Що буде з РФ у разі перевороту

Він попереджає, що навіть якщо переворот відбудеться, це не означає, що до влади в РФ прийдуть демократичні сили.

"У них не Майдан планується і після нього – демократичні вибори, де народ обере собі лідера. Ми кажемо про переворот, а при перевороті одного диктатора швидше за все замінить інший… Нам не важливо, змінять Путіна чи ні. Нам важливо, щоб в Росії почалася смута, а ще краще – громадянська війна… От тоді армія буде дуже дезорієнтована і це буде для нас вікном можливостей, коли ми зможемо видавити їх з нашої території", – пояснив аналітик.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

❗️ Українські пілоти вже навчені! В РФ готуються до заколоту! Що з Пригожиним? | Олексій Гетьман

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, чи можливі масові протести в РФ у разі оголошення нової хвилі мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
705
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