"Просто пауза": експерт про те, коли чекати на новий переворот в РФ

На думку Олексія Гетьмана, навіть якщо переворот відбудеться, це не означає, що до влади в РФ прийдуть демократичні сили.
Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман не виключає, що в Росії можлива ще одна спроба держперевороту. Проте навіть якщо це станеться, то не обов'язково піде на користь Україні.
Таку думку експерт висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.
"Я думаю, що там (в Росії, – ред.) – просто пауза... Довіра до влади зменшується і після наших наступних перемог ті люди, які готували попередній "палацовий переворот", коли буде найменша підтримка Путіна, зроблять черговий крок і Путін буде замінений на іншу якусь людину", – каже Гетьман.
Що буде з РФ у разі перевороту
Він попереджає, що навіть якщо переворот відбудеться, це не означає, що до влади в РФ прийдуть демократичні сили.
"У них не Майдан планується і після нього – демократичні вибори, де народ обере собі лідера. Ми кажемо про переворот, а при перевороті одного диктатора швидше за все замінить інший… Нам не важливо, змінять Путіна чи ні. Нам важливо, щоб в Росії почалася смута, а ще краще – громадянська війна… От тоді армія буде дуже дезорієнтована і це буде для нас вікном можливостей, коли ми зможемо видавити їх з нашої території", – пояснив аналітик.
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❗️ Українські пілоти вже навчені! В РФ готуються до заколоту! Що з Пригожиним? | Олексій Гетьман
Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, чи можливі масові протести в РФ у разі оголошення нової хвилі мобілізації.
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