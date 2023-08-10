"Просто пауза": эксперт о том, когда ждать нового переворота в РФ

По мнению Алексея Гетьмана, даже если переворот произойдет, это не значит, что к власти в РФ придут демократические силы.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман не исключает, что в России возможна еще одна попытка госпереворота. Однако, даже если это произойдет, то не обязательно пойдет на пользу Украине.

Такое мнение эксперт высказал в интервью ТСН.ua.

"Я думаю, что там (в России, – ред.) – просто пауза... Доверие к власти уменьшается и после наших последующих побед те люди, которые готовили предыдущий "дворцовый переворот", когда будет малейшая поддержка Путина, сделают очередной шаг и Путин будет заменен другим каким-то человеком", – говорит Гетьман.

Что будет с РФ в случае переворота

Он предупреждает, что даже если переворот произойдет, это не значит, что к власти в РФ придут демократические силы.

"У них не Майдан планируется и после него – демократические выборы, где народ изберет себе лидера. Мы говорим о перевороте, а при перевороте одного диктатора скорее всего заменит другой… Нам не важно, заменят Путина или нет. Нам важно, чтобы в России началась смута, а еще лучше – гражданская война… Вот тогда армия будет очень дезориентирована, и это будет для нас окном возможностей, когда мы сможем выдавить их с нашей территории", – объяснил аналитик.