Путін збирає головорізів: військовий експерт попередив про нову небезпеку

Путін збирає головорізів і посилює тиск на фронті. / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін, попри всі намагання очільника США Дональда Трампа припинити війну, лише посилює свій терор.

Наразі на фронті вже реалізовується перший етап наступу росіян, а другий — може розпочатися у липні.

Про це військовий експерт Ігор Романенко заявив в коментарі ТСН.ua.

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За його словами, Путін збирає головорізів для війни в Україні по всьому світу.

«До другого етапу ворог проведе призов строковиків. Буде зроблено відповідну заміну і з вже підготовлених бійців формуватимуть бойові підрозділи. Також противник набирає контрактників для подальшої відправки на фронт. Щомісяця противник відправляє на війну 40-50 тисяч осіб та вишукує найманців по світу, які готові воювати за великі гроші. Все це свідчить про посилення ресурсів для можливих наступальних дій», — зауважує Ігор Романенко.

Романенко додає, що другий етап розширеного наступу російських військ напряму залежить від результатів ефективності чи провалу першого, весняного етапу.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що в України, крім закінчення війни військовим шляхом, іншого сценарію немає. Інакше — це буде просто заморожений чи відкладений конфлікт, повторення Мінських домовленостей.