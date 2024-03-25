Ракетний удар по Києву: чим він унікальний і куди саме цілилися окупанти

За кілька секунд після оголошення повітряної тривоги Київ здригнувся від вибухів. 25 березня росіяни запустили балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму — хотіли поцілити по центру столиці.

Чим саме били рашисти, чи вдалося збити ракети та які наслідки цієї атаки, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Росіяни атакували Київ балістикою

О пів на 11 ранку 25 березня Київ здригнувся від вибухів. Шансів добігти до укриття не було ні в кого, перші вибухи пролунали за менш ніж 10 секунд після оголошення повітряної тривоги — по столиці окупанти запустили дві балістичні ракети.

Які райони постраждали?

Після цього екстрені служби отримали виклики до Печерського, Соломʼянського і Дніпровського районів столиці. У Печерському районі уламки ракети рознесли нежитлову триповерхову будівлю — спортзал навчального закладу.

Що відомо про постраждалих?

Звідси двох постраждалих госпіталізували медики, зокрема 16-річну дівчину, ще трьом — допомогу надали на місці та відпустили додому. На місці побувала наша колега, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Крім того, на місце розтрощеної будівлі виїхав мер столиці.

Тут, на щастя, обійшлося без тяжких постраждалих та жертв. Люди, що були поруч, дивом вціліли.

Переляком відбулася і маленька Вероніка. Дівчинка довго не могла заспокоїтися після прильоту й розповіла, що бачила на власні очі.

Та попри атаку кияни рятувалися не самі, але й забирали домашніх улюбленців.

А ось так вже під вибухи до укриттів бігли школярі.

Росія — країна-терористка! Навколо місця удару — школи та садочки

На столичному Печерську уламки ракети впали поблизу Київської академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, що на вулиці Михайла Бойчука. Там сильно пошкоджена будівля. Крім цього, за сто метрів від прильоту була школа, повна дітей, за 200 метрів — садочок, а через дорогу — гуртожиток, де теж повно студентів.

Що це були за ракети?

Російський тероризм як він є — посеред білого дня бити по мирному місту балістикою, яка летить із шаленою швидкістю, близько 4000-9000 км/год, щоб не дати людям шансу на порятунок. Вага однієї такої ракети приблизно 4 тонни. У Повітряних силах повідомили, що обидві балістичні ракети було збито силами ППО, тип ракет ще встановлюється.

Моніторингові канали припускають, що це могли бути протикорабельні ракети “Циркон” або гіперзвукові протикорабельні ракети “Онікс”. Що зараз точно відомо — обидві були запущені з тимчасово окупованого Криму, звідти до столиці балістика летить за лічені хвилини.

Водночас військово-політичний експерт групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко пише, що по Києву вдарили ракети “Циркон”.

“Це 3М22 “Циркон”. Тепер можна точно говорити про те, що РОВ (російські окупаційні війська — ред.) мають можливість запускати ці ракети з сухопутних носіїв, про що раніше детально не повідомлялося”, — пише Коваленко.

Експерт зауважує, що є питання до наших партнерів, адже ворог розвивається, еволюціонує.

“Україна на третій рік війни не має можливості захистити свої міста від усієї номенклатури російських ракет, хоча у вас (партнерів — ред.) є весь необхідний інструментарій ешелону. Мені просто цікаво, нашим партнерам хочеться більше, щоб Україна перемогла Росію і запанував мир, або щоб Україна програла і завтра 3М22 “Циркон” прилітав по Варшаві, Будапешту, Мілану, Сен-Тропе?... Виживання прямо тут і зараз чи Друга світова до західного узбережжя та черговий “День-Д”, — резюмував Олександр Коваленко.

Наслідки атаки та міфи росіян

Тим часом кияни продовжують показувати наслідки атаки. В районі Осокорків, що на лівому березі Києва, частина ракети впала згори в приватний будинок. Крім цього, у Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. Також уламки виявили у Дніпровському та Голосіївському районах. У Деснянському уламки впали в лісосмузі. Є припущення, що окупанти планували, що ці дві ракети влуплять по самому центру Києва.

Росіяни тим часом ліплять нові казки, мовляв, у тому спортзалі навчального закладу на Печерську, навколо якого школи та садочки, засідала СБУ, а вони знищили будівлю як центр ухвалення рішень.

Команда ТСН.ua бажає швидкого одужання постраждалим. Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги і прямуйте до укриттів якомога швидше. Це може зберегти життя вам та вашим рідним, не забуваємо, хто у нас сусіди, і сподіваємося, що кожна ракета повернеться до них. Слава Україні! Слава нашим силам ППО та смерть ворогам!

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