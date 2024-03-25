Ракетна атака на Київ: куди "прилетіло", чи є під завалами люди і що кажуть очевидці

Російська терористична армія 25 березня атакувала Київ двома балістичними ракетами. Через дії окупантів знищено приміщення навчального закладу.

Про це з місця події повідомила кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

"Тут були приміщення навчального закладу, поруч - гуртожиток. Студенти нам говорять, що навчання у них було дистанційне, а тому вони не постраждали. Спочатку шукали вчителя фізкультури, бо не вдалось із ним зв'язатись. Постраждали машини, вони в пилюці. І пилюка тут досі дуже сильна. Житловий будинок поруч встояв, але сильно постраждав - вибило шибки, постраждали балкони", - зауважила кореспондентка ТСН.

Наталка Нагорна каже, що одразу після ударів на місце події одразу прийшли місцеві, щоб допомогти. Вона зазначила, що попередньо - під завалами людей немає. Маленька киянка зі слізьми на очах розповіла ТСН про атаку. Дитина каже, що лежала на дивані, коли почались вибухи.

"Я лежала на дивані, у нас біля інституту квартира. Через пару секунд прилетіла ракета, ми були з дідусем. Ми живі", - каже маленька киянка.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що через атаку російських терористів зруйнована триповерхова будівля, яка належала одному із державних навчальних закладів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 25 березня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, російські війська влаштували ракетну атаку на Київ 25 березня, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському, Дніпровському і Голосіївському районах столиці. Подробиці — в матеріалі.

Також у Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ракет вдалось знищити під час атаки на Київ.

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