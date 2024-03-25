Україна й Данія підписали меморандум щодо оборонних закупівель – Міноборони

Країни домовилися про співпрацю в оборонних закупівлях на зовнішніх ринках та обмін досвідом.

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України підписала з Організацією закупівель і логістики міноборони Данії (DALO) меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в оборонних закупівлях.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Країни в рамках меморандуму домовилися про співпрацю в оборонних закупівлях на зовнішніх ринках та обмін досвідом.

"Закупівлі сучасного озброєння у співпраці з нашими міжнародними партнерами – один із ключових фокусів "Агенції оборонних закупівель". І ми переконані, що посилення взаємодії з Організацією закупівель і логістики Міністерства оборони Данії сприятиме укладанню нових контрактів та модернізації наших Збройних Сил", – зазначила директорка Агенції Марина Безрукова.

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