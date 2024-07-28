Що означатиме перемога України у війні: військовий відповів

Військовий назвав, що не можна робити суспільству сьогодні ні на яких умовах.

Для мене перемога України — це було б таке національне піднесення, як в перші два місяці війни, коли всі один за одного і кожен думає, що б ще віддати, що б ще зробити.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів ексофіцер штабу штурмового батальйону бригади “Червона Калина” Микола Олійник.

“Оце було б дійсно перемогою. Чого не можна робити — розділитися ні на яких умовах. Тут приведу аналогію, я наприкінці 2013 року був на Майдані, який тільки починався, і мене цукеркою пригостив житель Луганська, який спілкувався російською. І тоді вперше я відчув атмосферу цього піднесення. Тому що тоді не були за Януковича, чи за Ющенка — всі були за Європу. Не важливо з якої місцини і на якій мові спілкуєшся. Тоді була одна ідея, одна ціль”, — каже військовий.

За його словами, зараз треба, щоб хоча б до кінця війни ми жили за принципом “бий чужих, потім зі своїми розберемось”.

“Не можна почати серед своїх розбиратися, коли ще чужий нам погрожує. Бо, мені здається, цивільному населенню дали оце заблужденіє в думки, що можна зупинити війну і нормальне життя налагодиться. Але вони, мабуть, не розуміють, що якщо умовно в переулку їх десь зустріли і б’ють, забирають все — про що можна в цей момент домовлятися? Мені здається, ні про що”, — розповів Микола Олійник.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАМ НЕ ТРЕБА ПЕРЕМАГАТИ на полі бою! Треба мати “КОЗИРІ В РУКАВІ” НА ПЕРЕГОВОРАХ! Ексофіцер Олійник

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