Шалені опади накоїли лиха в Україні, але і це ще не все: чого очікувати далі

У столиці через грозу місцева влада навіть оголошувала перший рівень небезпеки.

Грім та град завбільшки з великий горох. Україну заливає. Мережу заполонили відео рясних опадів. У Києві та області подекуди підтоплені приміщення та вулиці. Дісталося і регіонам. На Черкащині підтопило цілу громаду.

Як українці та рятувальники приборкують стихію та коли буде потепління, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Україну заливає

Україну заливає. Негода наробила чималого лиха. У столиці через грозу місцева влада навіть оголошувала перший рівень небезпеки. У місті гримів грім, який неабияк налякав місцевих мешканців, оскільки у Києві під час цього тричі оголошували повітряну тривогу.

Мокро було не тільки на вулицях, але й у приміщеннях. Стихія наздогнала українців в одному зі столичних магазинів.

Град розміром з горошину

Дісталося і Київщині. Область накрило потужною зливою та градом. На відео, якими користувачі діляться в соцмережах, можна побачити доволі великий град розміром з горошину.

Про негоду попередили

Примітно, що мешканців Києва та області попереджали про негоду. За кілька годин до стихійного апокаліпсису на сторінці ДСНС з’явилася інформація про небезпечні метеорологічні явища.

Через негоду українців просять зберігати спокій та не нехтувати правилами безпеки. Попередження оприлюднили у пресслужбі “Укргідрометцентру”. Не встигли кияни оговтатись від негоди, як столицю настигла інша біда. Після такого дощу вулиці перетворилися на ріки.

Через негоду столиці загрожує повінь. Вода піднялася в парку “Муромець” та Гідропарку.

Водночас у Київській міській державній адміністрації наголосили, що гідрослужби “Київавтодору” готові до погіршення погодних умов та моніторять місця можливих підтоплень.

Фастів затопило після грози

Місто Фастів Київської області також затопило після грози. Місцеві мешканці у мережі пишуть, що під воду пішли автівки, затопило хати. Люди викладають відповідні відео.

Відрізані від суші

А на Черкащині напередодні підтопило цілу громаду. Люди опинилися у пастці — відрізані водою від суші. Про це повідомляє ДСНС України:

“Інформація про підтоплення заплав і понижених прирічкових територій на Черкащині. У селі Хрещатик Мошнівської територіальної громади зафіксовано підтоплення на одній з вулиць. Нині відрізаними водою від суші є 12 домоволодінь і 13 будинків. На місці залишаються близько 15 жителів. Рятувальники Головного управління ДСНС України у Черкаській області спільно з місцевою владою та пожежною командою села Мошни здійснили об'їзд мешканців, доставили питну воду і продукти харчування. Моніторинг ситуації у місцях можливих підтоплень у Черкаському і Золотоніському районах триває. Рівень небезпеки — помаранчевий”.

Рятувальники допомагають населенню долати наслідки підтоплень. У місцях підтоплення заплав і понижених прирічкових територій ДСНС здійснює превентивні заходи щодо недопущення погіршення ситуації.

Чотири групи надзвичайників продовжують моніторити ситуацію у Черкаському і Золотоніському районах із використанням безпілотних літальних апаратів. Також рятувальники постійно тримають зв’язок з жителями, які відрізані водою від суші, у разі необхідності готові надати допомогу.

Потепління не за горами

Найголовніше, що мокра погода та пил з Сахари нарешті потроху залишають Україну. Після “рудого дощу”, що пройшов напередодні багатьма областями, — покрив асфальт, автомобілі і вікна будинків брудною пудрою, та й неабияк налякав українців, — на всіх нас чекає довгоочікуване потепління. Дощі, що йшли регіонами кілька тижнів, відступають. Разом з ними і хмара піску з африканської пустелі, яка зайшла посеред тижня.

Нагадаємо, що про грози та дощі в Україні попереджала метеорологиня Наталя Діденко. Примітно, що така мокра погода очікувалася і сьогодні, 26 квітня. Однак, в деяких регіонах України спостерігатиметься справжнє літо.

Вихідними, 27-28 квітня, в Україні буде така погода, яка буває чи не раз на рік. І не холодно, і не спекотно, у денні години очікується від +18 до 23 градусів, на сході до +26 градусів, зазначила Наталка Діденко.

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