Штрафи за неоновлення даних: чи вже карають ухилянтів і як

Чи можна оскаржити штраф за не оновлені дані.

Військовозобов’язані в Україні мали оновити облікові дані до 16 липня. Надалі на порушників чекає повістка та штраф від 17 тисяч гривень.

Чи виписують вже штрафи тим, хто не виконав вимогу вчасно, чи можна оскаржити їх у суді та чи можна уникнути покарання, якщо оновити дані зараз, у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Штрафи за не оновлені дані

За словами адвокатки, від моменту завершення кампанії по оновленню персональних даних ще не минуло достатньо часу аби робити висновки стосовно реалізації положень норм законодавства про притягнення до адміністративної відповідальності за таке порушення.

“Очевидно, що ТЦК та СП вже мають певну базу військовозобов’язаних, які не виконали вимогу щодо оновлення даних, отже стосовно таких правопорушників будуть складатися постанови про притягнення до адміністративної відповідальності”, — розповіла Марина Бекало.

Наприклад, на Полтавщині почали штрафувати чоловіків, які не оновили дані. Про це 19 липня виданню “Зміст” повідомив речник Полтавського обласного ТЦК СП Роман Істомін.

Як штрафують, якщо не оновив дані в ТЦК

Процес притягнення до відповідальності та накладання штрафу не автоматизований. Марина Бекало пояснила, що законодавством передбачені певні процедури накладання штрафу — від складання постанови до її виконання.

Так, адміністративне стягнення (штраф) за порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Штраф накладається постановою про притягнення до адміністративної відповідальності, яка підписується керівником ТЦК та СП. Строк на оскарження постанови складає 10 днів від дня її винесення. Після спливу цього строку постанова набуває чинності та передається на виконання до державної виконавчої служби, яка має реалізувати адміністративне стягнення. Державний виконавець, в провадженні якого перебуває справа, далі примусово стягує штраф — перш за все накладає арешти на банківські рахунки та в деяких випадках на інші активи.

Чи можна оскаржити штраф за не оновлені дані

За словами адвокатки, право на судове оскарження будь-яких рішень суб’єкта владних повноважень передбачено Конституцією України та Кодексом про адміністративні правопорушення.

“Безумовно, право на оскарження є у кожного громадянина. Інше питання, чи обґрунтовано буде реалізоване право на оскарження, якщо з боку ТЦК та СП насправді будуть всі підстави для притягнення до адміністративної відповідальності, дотримані всі процедури щодо складання постанови тощо”, — розповіла Марина Бекало.

Втім, за її словами, для судового оскарження необхідні обґрунтовані підстави.

“Наприклад, вже можна прогнозувати, що більшість оскаржень будуть стосуватися тих громадян, які були зняті з військового обліку з різних підстав ще до правового режиму воєнного стану. Адже обов'язок оновити персональні дані розповсюджується на тих громадян, які перебувають на військовому обліку або виключені з обліку, або в системі “Оберіг” були дані про громадянина, який оновлював їх раніше тощо”, — каже Марина Бекало.

Для звернення до суду необхідна потужна правова позиція, документальні обґрунтування незаконності прийнятих рішень чи дій з боку ТЦК та СП.

“Як буде складатися судова практика по таким категоріям справ після прийнятих змін до профільного законодавства можна буде надати оцінку не менше ніж через два-три місяці. Поки що зарано робити якісь висновки”, — розповіла адвокатка.

Чи можна уникнути штрафу, якщо оновити дані зараз

За словами Марини Бекало, уникнути штрафу, якщо оновити облікові дані після 16 липня 2024 року, ймовірно, не можливо.

“Ті, хто з запізненням оновить свої персональні дані можливо не буде притягнутий до адміністративної відповідальності, якщо в ТЦК та СП доведе поважність причин не оновлення персональних даних, обов'язково з документальним підтвердженням. У всіх інших випадках, ймовірно, оминути відповідальності буде важко. Подивимося, як буде складатися судова практика по таким справам”, — пояснила адвокатка.

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