Синоптики потішили прогнозом погоди в Україні: наскільки потепліє

В Україні від сьогодні фіксується потепління - у більшості регіонів очікується до +20 градусів. Однак, синоптики попереджають, що нині в низці областей здійматиметься штормовий вітер і Україна буде оточена дощовими фронтами. Проте тепла погода протримається принаймні до початку квітня.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За даними синоптиків, тепла погода в Україні протримається принаймні до кінця тижня. Температура повітря у більшості регіонів становитиме вище 20 градусів тепла.

"Від завтрішнього дня поступово теплішатиме. У денні години весняне сонце вже гарно пригріватиме. Вже наприкінці тижня матимемо комфортні 20 градусів у більшості областей", - кажуть синоптики.

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Коли потеплішає в Україні - читайте в новині.

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