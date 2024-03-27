Гриби зморшки в сметані — просто і смачно

Така страва ідеально підійде під картоплю або кашу.

Квітень — час збирати і готувати зморшки. Це прекрасний і смачний гриб, який дуже просто можна приготувати із найпростішими інгредієнтами. Не пропустіть шанс поласувати цим весняним делікатесом.

Інгредієнти:

гриби зморшки — 500 г

цибуля — 3 шт.

олія соняшникова

сіль

перець

сметана — 4 ст. л.

Приготування:

Для початку потрібно сказати, що готуються лише шапочки грибів, ніжки у них жорсткі і несмачні, тому їх викидають.

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Коли відокремите шапочки від ніжок, залийте гриби водою і проваріть 10 хвилин. Воду злийте, залийте чисту і варіть ще хвилин 20. Коли час мине, відкиньте гриби на друшляк.

Дрібно наріжте цибулю, і обсмажте до золотистості. Наріжте довільно шапочки грибів і відправте у пательню до цибулі. Обсмажуйте гриби з цибулею, щоб із них пішла вся волога.

Додайте у пательню з грибами та цибулею сметану, добре перемішайте і тушкуйте на невеликому вогні 15-20 хвилин. Додайте ваші улюблені спеції, сіль, перець.

Смачного!

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