Гриби зморшки в сметані — просто і смачно

Така страва ідеально підійде під картоплю або кашу.
Квітень — час збирати і готувати зморшки. Це прекрасний і смачний гриб, який дуже просто можна приготувати із найпростішими інгредієнтами. Не пропустіть шанс поласувати цим весняним делікатесом.
Інгредієнти:
- гриби зморшки — 500 г
- цибуля — 3 шт.
- олія соняшникова
- сіль
- перець
- сметана — 4 ст. л.
Приготування:
Для початку потрібно сказати, що готуються лише шапочки грибів, ніжки у них жорсткі і несмачні, тому їх викидають.
Коли відокремите шапочки від ніжок, залийте гриби водою і проваріть 10 хвилин. Воду злийте, залийте чисту і варіть ще хвилин 20. Коли час мине, відкиньте гриби на друшляк.
Дрібно наріжте цибулю, і обсмажте до золотистості. Наріжте довільно шапочки грибів і відправте у пательню до цибулі. Обсмажуйте гриби з цибулею, щоб із них пішла вся волога.
Додайте у пательню з грибами та цибулею сметану, добре перемішайте і тушкуйте на невеликому вогні 15-20 хвилин. Додайте ваші улюблені спеції, сіль, перець.
Смачного!
Читайте також: Салат "Голландський": швидко, смачно і ситно
Більше рецептів шукайте в розділі "Кухня"