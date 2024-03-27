Сморчки в сметане - просто и вкусно

Такое блюдо идеально подойдет к картошке или каше.
Апрель - время собирать и готовить сморчки. Это прекрасный и вкусный гриб, который очень просто можно приготовить из простых ингредиентов. Не упустите шанс полакомиться этим весенним деликатесом.
Ингредиенты:
- грибы сморчки - 500 г
- лук репчатый - 3 шт.
- масло подсолнечное
- соль
- перец
- сметана - 4 ст. л.
Приготовление:
Для начала нужно сказать, что готовятся только шапочки грибов, ножки у них жесткие и не вкусные, поэтому их выбрасывают.
Когда отделите шапочки от ножек, залейте грибы водой и проварите 10 минут. Воду слейте, залейте чистую и варите еще минут 20. Когда время истечет, откиньте грибы на дуршлаг.
Мелко нарежьте лук и обжарьте до золотистости. Нарежьте произвольно шапочки грибов и отправьте в сковороду к луку. Обжаривайте грибы с луком, чтобы из них ушла вся влага.
Добавьте в сковороду с грибами и луком сметану, хорошо перемешайте и тушите на небольшом огне 15-20 минут. Добавьте ваши любимые специи, соль, перец.
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