Сморчки в сметане - просто и вкусно

Такое блюдо идеально подойдет к картошке или каше.

Апрель - время собирать и готовить сморчки. Это прекрасный и вкусный гриб, который очень просто можно приготовить из простых ингредиентов. Не упустите шанс полакомиться этим весенним деликатесом.

Ингредиенты:

грибы сморчки - 500 г

лук репчатый - 3 шт.

масло подсолнечное

соль

перец

сметана - 4 ст. л.

Приготовление:

Для начала нужно сказать, что готовятся только шапочки грибов, ножки у них жесткие и не вкусные, поэтому их выбрасывают.

Когда отделите шапочки от ножек, залейте грибы водой и проварите 10 минут. Воду слейте, залейте чистую и варите еще минут 20. Когда время истечет, откиньте грибы на дуршлаг.

Мелко нарежьте лук и обжарьте до золотистости. Нарежьте произвольно шапочки грибов и отправьте в сковороду к луку. Обжаривайте грибы с луком, чтобы из них ушла вся влага.

Добавьте в сковороду с грибами и луком сметану, хорошо перемешайте и тушите на небольшом огне 15-20 минут. Добавьте ваши любимые специи, соль, перец.

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