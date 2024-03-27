Россия может вернуть свою авиацию в Беларусь: эксперт назвал условие

Однако, если потребуется, до авиации РФ можно будет дотянуться даже в воздушном пространстве Беларуси.

Осенью прошлого года Россия вывела почти все свои самолеты с аэродромов Беларуси. Однако совсем исключать их возвращение не стоит. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Россия может вернуть свою авиацию на белорусские аэродромы.

Об этом пишет РБК-Украина.

По мнению эксперта, все зависит от ситуации и от того, какие цели поставят оккупанты и их командование.

"Если будет боевая задача влиять на север Украины с использованием тактической авиации, они могут попытаться это сделать (вернуться на аэродромы Беларуси — Ред.)", — сказал он.

Однако, по его словам, угрозой для российских самолетов теперь не только дроны.

«Север Украины, Киев и Киевская область защищены одной из лучших многоэшелонированных систем ПВО, в состав которой входят Patriot и SAMP-T, а их можно отнести к зенитно-ракетным комплексам длинной руки. Поэтому, если будет нужно, до их авиации можно будет дотянуться даже в воздушном пространстве Беларуси”, — отметил Коваленко.

Напомним, на территории Беларуси перестала существовать авиационная группировка воздушно-космических сил (ПКС) России. По состоянию на 1 сентября 2023 года на белорусском аэродроме Лида находился только один российский штурмовик Су-25.

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