В Вильнюсе случайно задержали писателя-нелегала из России

В Вильнюсе правоохранители задержали 47-летнего гражданина России, который, как выяснилось, проживал в Литве нелегально почти 4 года.

В Вильнюсе полиция задержала гражданина РФ, который, как выяснилось, проживал в Литве нелегально.

Об этом сообщает Delfi.

Как отметили правоохранители, они остановили для проверки автомобиль Alfa Romeo, которым, как оказалось, управлял иностранец. Полиция заподозрила, что мужчина находится в Литве нелегально.

Водитель не предъявил полицейским никакого удостоверения личности. Он уверял, что все документы, включая права, забыл дома.

Водитель рассказал, что он – писатель-фантаст. Полиция поехала с мужчиной к нему домой, чтобы проверить документы. Однако выяснилось, что его виза не действует с 26 июня 2020 года.

В Литве писатель из России пробыл нелегально почти четыре года. 47-летний мужчина сказал, что не спешил оформлять новые документы, поскольку "в этом не было нужды". Хотя впоследствии он признался, что уже сталкивался с проблемами из-за нелегального пребывания в Литве.

Полиция передала иностранца в руки пограничников.

Напомним, с 11 марта этого года зарегистрированные в России автомобили не могут находиться на территории Литвы, они должны быть перерегистрированы или конфискованы. Так, уже 11 марта литовские пограничники задержали первый легковой автомобиль с российскими номерами. Транспорт могут передать Украине.

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