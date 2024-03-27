Из-за финансовых проблем Трамп начал торговать Библиями — The New York Times

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пытается заработать деньги на своих поклонниках, а также мобилизовать свой религиозный электорат. Для этого он объявил о выпуске своей "любимой книги" — Библии, которая поступит в продажу по цене 60 долларов.

Хотя экс-президент США, который в этом году пытается вернуться в Белый дом, напрямую не продает Библию, но получает гонорар за покупки, сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с контрактом.

На сайте организации, предлагающей приобрести книгу, сказано, что это "единственная Библия, которую рекламирует Дональд Трамп!".

При этом продавцы уверяют, что ни один процент дохода, полученного от продажи этих Библий, не будет использован для финансирования кампании кандидата от республиканцев на президентских выборах в ноябре этого года. Однако там отмечено, что изображение Трампа используется на платной основе.

На видео, опубликованном в соцсети Truth Social, бывший президент призывает своих поклонников покупать эти Библии. “Каждому американцу нужна Библия дома, и у меня есть несколько. Это моя любимая книга. Это любимая книга многих людей”, – говорит Дональд Трамп в трехминутном ролике.

Вероятно, средства от рекламы Библии действительно не пойдут на избирательную кампанию Трампа, но он в любом случае теперь отчаянно нуждается в наличных деньгах. Суд Нью-Йорка назначил ему залог в 175 миллионов долларов в судебном процессе по мошенничеству. Если он не заплатит эту сумму, Трампу заблокируют его счета и конфискуют активы, включая его небоскребы в центре Манхэттена.

Дональд Трамп не впервые прибегает к такому способу заработка в последнее время. В середине февраля сразу после осуждения за мошенничество бывший президент США неожиданно выпустил новую модель кроссовок с буквой "Т" и американским флагом. Рассчитанная на "настоящих патриотов" обувь стоила 399 долларов за пару.

Напомним, попытки Дональда Трампа получить кредит для покрытия судебного решения по делу о гражданском мошенничестве в Нью-Йорке провалились. По словам адвокатов, три десятка поручительских компаний отказали бывшему президенту в предоставлении займа, что приблизило Трампа к реальной угрозе конфискации его имущества.

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