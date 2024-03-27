Курс валют на 28 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В частности, европейская валюта рухнет сразу на 25 копеек.
Нацбанк Украины установил официальный курс валют на четверг, 28 марта. Так, все три популярные валюты – доллар, евро и злотый – потеряют в цене.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 39,22 (-12 коп.)
Курс евро
1 евро – 42,44 (-25 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 9,83 (-7 коп.).
К слову, ранее в НБУ сообщили, что постепенно отменяют валютные ограничения в Украине, которые были введены сразу после полномасштабного вторжения России.
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