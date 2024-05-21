Скільки заробляє пілот в Україні: військовий льотчик “Вікінг” назвав суму

Пілот 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України на позивний “Вікінг”, у якого понад 100 бойових вильотів, поділився, скільки отримує за свою роботу.

В інтерв'ю ведучій ТСН Наталії Островській він розповів, що зарплата українських пілотів зросла на 130 відсотків від початку повномасштабного вторгнення.

“Грошей багато не буває, але якщо брати зарплату, яка була до повномасштабного вторгнення, це була сума, якої, чесно кажучи, не вистачало просто для життя, якщо є дитина та дружина. Було дуже багато скандалів з приводу того, що у військових зарплата не така, яка вона може бути. І потім вже перед початком повномасштабного вторгнення зарплатню дуже швидко підняли. Це було десь за місяць до вторгнення”, — розповів пілот.

За словами “Вікінга”, пілотів в Україні цінували і до великої війни.

“На прикладі 2014-2015 років, я не виконував тоді ніяких завдань тому що був ще курсантом, але з розповідей побратимів, які брали участь у цих завданнях… вони показали, що армійська авіація — це дуже важлива складова в армії, яка мобільно може виконувати різні завдання: десантування військ, зупинити колону ворожої техніки та дуже швидко доставити поранених до шпиталю, щоб надати їм медичну допомогу”, — каже військовий.

Зараз “Вікінг”, як пілот вертольоту Мі-24, виконує бойові завдання з ураження ворожої техніки та особового складу.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Скільки заробляє пілот і яка авіація є в Україні: відверте інтерв'ю військового льотчика "Вікінга"

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