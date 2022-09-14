Слідом за Волинню рекордні черги із фур утворились на Буковині

На пункті пропуску «Порубне» на Буковині в заторах стоїть майже тисяча вантажівок. Посадовці кажуть, усе через закриття морських портів. Від початку війни навантаження на пункт пропуску зросло втричі, йдеться в ТСН.

Тягнучка до пропускного пункту починається від околиці Чернівців.

Водії вчаться виживати у кілометрових чергах. Далекобійник Василь готує смажену картоплю на газовому балоні. Їжею та водою запастися зміг, а от помитися за скільки днів, нема де.

За добу черга просувається лише на 5-7 кілометрів, кажуть водії. Увесь цей час він майже не спить: пильнує рух вантажівок і вночі. Для того, щоб хоч іноді подрімати встановив датчик руху, щойно фура спереду рухається звучить сигнал, тож, чоловік прокидається, щоб і собі просунутись.

Через пункт пропуску «Порубне» пан Василь їздить понад 20 років, втім у такому заторі, каже, ще не стояв. Водій везе до Румунії м’ясо, щоб товар не зіпсувався – холодильник працює без зупину. А це – додаткові збитки. «4-5 днів холодильники працюють, солярка йде. Наші ще працюють, як працюють. А румуни дуже погано працюють. Проблема з ветеринаром у них, він тримає дуже машини, бо багато йде зернових, ми йдемо з м’ясом, у нього дуже великий наплив документів», - пояснює водій.

Працюють на повну потужність, запевняють українські митники. На контрольно-пропускних пунктах і з нашого і з румунського боку навіть збільшили штат працівників. Але через закриття морських портів фур їде так багато- що їх не встигають оглядати. «Ми навантаження, пропускну здатність, збільшили у три рази, але і навантаження збільшилось у три рази. Запуск двох митних переходів, прикордонних, «Дяківці» і «Красноїльськ» на нашій території, на Буковині, додатково дадуть можливість розвантажити митний пост «Порубне»», - каже голова Чернівецької військової адміністрації Руслан Запаранюк.

Ці нові КПП будують кілька років, а відкрити планують на початку жовтня.

Складна ситуація і на Волині і на пункті пропуску «Ягодин» - нині в заторі стоять більше двох з половиною тисяч вантажівок. Черга і без того чимала збільшилась після страйку польських перевізників. Вони вимагали пришвидшити пропуск фур. Порожні ваговози таки митники погодились пропускати через інший КПП, але і там наразі в черзі близько сотні автівок.

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