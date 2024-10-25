"Там мільйони": українські розвідники спростували важливу обставину війни

Про те, що росіянам бракує снарядів і танків не йдеться

Попри окремі припущення військових експертів про те, що у російських окупантів може незабаром відчуватись суттєва механізована криза на фронті, в ГУР Міноборони України розповіли про кардинально іншу тенденцію.

Представник ГУР Андрій Черняк в коментарі для ТСН.ua так охарактеризував поточну ситуацію:

"У них є достатня кількість зброї, в тому числі і радянської зброї і техніки. В тому числі 60-х років виробництва, яку вони зараз знімають зі зберігання, намагаються модернізувати. Привести до ладу, щоб вона поїхала. І використовують її на фронті. Про кризу ми зараз не можемо говорити. Ми можемо говорити про їхні сучасні так звані засоби високоточного ураження. Після того, як почали працювати санкції, вони стали менш точними. Але про те, що їм бракує снарядів, танків – про це не йдеться. Це не відповідає дійсності".

На уточнювальне питання про те, чи вичерпали окупанти майже за три роки повномасштабного вторгнення радянські запаси, в ГУР відповіли: "Ні. Там мільйони".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, коли військові з КНДР почнуть брати участь у бойових діях.

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