"Тилова бригада": як волонтери з різних куточків України власноруч майструють оптичні прилади для фронту

Військовим дуже потрібні такі прилади, за їхньою допомогою можна стежити за діями ворога.

Перископи на фронт. В умовах дефіциту будь-якого військового обладнання волонтери з різних куточків України взялися майструвати оптичні прилади власноруч. Хтось у себе в гаражі, а хтось - облаштував ціле виробництво. Собівартість виходить значно нижча, ніж заводських, бо ж роблять усе з побутових матеріалів.

На такі домашні підприємства завітали і кореспонденти ТСН.

Так, Олександр із батьком Борисом створюють перископи у невеличкому гараж у Миронівці.

"Ми всі називаємо його "кострубатий". Таке ім'я він отримав через те, що збирають його виключно з побутових матеріалів. Сантехнічна труба пластикова, дзеркала, стяжки, ми вже самі вирішили агроволокном покривати саму трубу і замотувати ізоляційною стрічкою", - розповідає волонтер Олександр Ковалишин.

Це повністю сімейний підряд. Перше колінце для майбутнього перископа на шкільному 3D-принтері надрукував брат Олександра - Юрій, коли ще у квітні дізналися, що на фронті дуже потрібні такі прилади. Це так званий окопний перископ - за його допомогою можна стежити за діями ворога і зайвий раз не висовуватись з шанців.

Гроші на прилади не збирають, утім допомозі завжди раді, говорять, що наразі дуже потрібен пластик.

Вони власноруч зібрали і відправили на фронт вже більше трьох сотень таких оптичних приладів. Та вони не єдині - таких волонтерів вже зібралося понад сотню у всій країні і називали вони себе "Тиловою бригадою".

Так, і на Закарпатті розгорнули ціле виробництво перископів - залучають усіх охочих. Тут збирання оптичних приладів поставили на такий собі ручний конвеєр - хтось ріже, хтось клеїть. Базовий елемент оптичного пристрою такий самий, як і в гаражі на Київщині - водопровідна труба.

У такий перископ видно, що відбувається на відстані 30 метрів, та він не наближує, але це лише поки що.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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