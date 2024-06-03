Три головні питання про роботу ВЛК: адвокатка відповіла

Повномасштабна війна, яку розв’язала Росія, спричинила зростання кількості людей, яким необхідно проходити військово-лікарську комісію. ВЛК здійснює медичний огляд, на основі якого визначають придатність військовозобовʼязаних за станом здоров’я до служби.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua дала відповіді на найпопулярніші питання: чи є у військовозобов’язаних право проходити ВЛК не в ТЦК, як має виглядати правильне ВЛК та чи можна оскаржити рішення ВЛК.

Чи є у військовозобов’язаних право проходити ВЛК не в ТЦК

Медичний огляд військовозобов'язаних, призовників, резервістів та військовослужбовців з метою визначення їх придатності до військової служби є компетенцією виключно військово-лікарських комісій.

ВЛК функціонують як при ТЦК та СП, так є і госпітальні, гарнізонні ВЛК, а також можуть утворюватися в закладах охорони здоров'я комунальної або державної форми власності. Але останні оглядають тільки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладі охорони здоров’я.

Як має виглядати правильне ВЛК

Що стосується військовозобов'язаних, то їх оглядають ВЛК при ТЦК та СП або у закладах охорони здоров'я комунальної або державної форми власності лікарями, які включені до складу ВЛК ТЦК та СП.

Військовозобов'язаний має бути оглянутий хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, оториноларингологом, та якщо є медичні показання, лікарями інших спеціальностей, до яких має направити ВЛК.

Перед оглядом військовозобов’язаний має здати аналізи крові та сечі. А чоловікам після 40 років обов'язково проводиться вимір внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор. Інші дослідження проводяться за показаннями.

Обов'язково кожен військовозобов’язаний прибуває на медичний огляд ВЛК з результатами рентгенологічного обстеження органів грудної клітки.

Під час проходження огляду, лікарі ВЛК зобов'язанi ознайомитися з медичними записами в Електронній системі охорони здоровя (ЕСОЗ) та з іншими медичними документами, які надає військовозобов’язаний, що характеризують його стан здоров’я, а також вносять до ЕСОЗ відповідні медичні записи на підставі отриманої інформації.

“Все це звучить фантастично в сьогоднішніх реаліях, адже лікарі ВЛК часто не дотримуються вказаних правил та ігнорують реальний стан здоров'я військовозобов'язаних, відповідно висновки ВЛК без дотримання таких вимог мають визнаватися неправомірними”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Чи можна оскаржити рішення ВЛК

У разі незгоди з висновком ВЛК, військовозобов'язаний має право оскаржити його до ВЛК регіону або до Центрального ВЛК, які можуть скасувати такий висновок.

“Проте, на практиці такі випадки дуже рідко зустрічаються. Положенням про ВЛК також передбачена можливість оскаржити висновок ВЛК до суду. Але судова практика теж не дуже втішна, суд може лише зобов'язати ВЛК переглянути свій же висновок, що не є ефективним способом захисту”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Сама процедура оскарження висновку ВЛК займає достатньо багато часу.

“І проблема в тому, що на час оскарження висновку ВЛК військовозобов'язаний не звільняється від призову на військову службу. Як результат, в армію попадають багато чоловіків, які мають стан здоров'я не сумісний із несенням військової служби. Все це в сукупності впливає на обороноздатність армії та є фінансовим тягарем для держави”, — каже адвокатка.

Марина Бекало рекомендує дуже ретельно готуватися до ВЛК.

“Збирати певну історію своєї хвороби, та підтверджувати свої діагнози результатами досліджень, МРТ, УЗД тощо, а також консультативними висновками профільних лікарів, що значно посилює позицію на комісії ВЛК, яка зобов'язана прийняти їх до уваги”, — зазначила ТСН.ua адвокатка.

Нагадаємо, адвокатка пояснила, чи мають право ТЦК “пакувати” в буси та як діяти в такому разі.

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