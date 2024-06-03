Три главных вопроса о работе ВЛК: адвокат ответила

Полномасштабная война, которую развязала Россия, повлекла за собой рост количества людей, которым необходимо проходить военно-врачебную комиссию. ВЛК осуществляет медицинское освидетельствование, на основе которого определяют пригодность военнообязанных по состоянию здоровья к службе.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua дала ответы на самые популярные вопросы: есть ли у военнообязанных право проходить ВЛК не в ТЦК, как должно выглядеть правильное ВЛК и можно ли обжаловать решение ВЛК.

Есть ли у военнообязанных право проходить ВЛК не в ТЦК

Медицинское освидетельствование военнообязанных, призывников, резервистов и военнослужащих с целью определения их пригодности к военной службе является компетенцией исключительно военно-врачебных комиссий.

ВЛК функционируют как при ТЦК и СП, так и госпитальные, гарнизонные ВЛК, а также могут образовываться в учреждениях здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности. Но последние осматривают только военнослужащих, которые находятся на лечении в здравоохранении.

Как должно выглядеть правильное ВЛК

Что касается военнообязанных, то их осматривают ВЛК при ТЦК и СП или в учреждениях здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности врачами, включенными в состав ВЛК ТЦК и СП.

Военнообязанный должен быть осмотрен хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, а если есть медицинские показания, врачами других специальностей, к которым должен направить ВЛК.

Перед осмотром военнообязанный должен сдать анализ крови и мочи. А мужчинам после 40 лет обязательно производится измерение внутриглазного давления, исследование крови на сахар. Остальные исследования проводятся по показаниям.

Обязательно каждый военнообязанный прибывает на медицинское освидетельствование ВЛК с результатами рентгенологического обследования органов грудной клетки.

Во время прохождения осмотра врачи ВЛК обязаны ознакомиться с медицинскими записями в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и другими медицинскими документами, которые предоставляет военнообязанный, характеризующих его состояние здоровья, а также вносят в ЕСОЗ соответствующие медицинские записи. из полученной информации.

"Все это звучит фантастически в сегодняшних реалиях, ведь врачи ВЛК часто не соблюдают указанные правила и игнорируют реальное состояние здоровья военнообязанных, соответственно выводы ВЛК без соблюдения таких требований должны признаваться неправомерными", — рассказала Марина Бекало.

Можно ли обжаловать решение ВЛК

В случае несогласия с заключением ВЛК, военнообязанный имеет право обжаловать его в ВЛК региона или Центрального ВЛК, которые могут отменить такой вывод.

“Однако на практике такие случаи очень редко встречаются. Положением о ВЛК также предусмотрена возможность оспорить заключение ВЛК в суде. Но судебная практика тоже не очень утешительна, суд может только обязать ВЛК пересмотреть свой же вывод, что не является эффективным способом защиты", — рассказала Марина Бекало.

Сама процедура обжалования заключения ВЛК занимает достаточно много времени.

“И проблема в том, что на время обжалования заключения ВЛК военнообязанный не освобождается от призыва на военную службу. Как результат, в армию попадают многие мужчины, у которых состояние здоровья не совместимо с несением военной службы. Все это в совокупности влияет на обороноспособность армии и является финансовым бременем для государства", – говорит адвокат.

Марина Бекало рекомендует очень тщательно готовиться к ВЛК.

"Собирать определенную историю своей болезни и подтверждать свои диагнозы результатами исследований, МРТ, УЗИ и т.п., а также консультативными выводами профильных врачей, что значительно усиливает позицию на комиссии ВЛК, которая обязана принять их во внимание", — отметила адвокат.

Напомним, адвокат объяснила, имеют ли право ТЦК "паковать" в бусы и как действовать в таком случае.

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