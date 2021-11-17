У Дніпрі пільговикам обмежили проїзд у транспорті: що сталося

У Дніпрі пільговикам обмежили проїзд у транспорті: що сталося

Рішення прийнято через збільшення випадків захворювання коронавірусів.

Пільговикам у Дніпрі обмежили проїзд у громадському транспорті в години пік.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 17 листопада.

Безкоштовно скористатися можна лише від 10 ранку до третьої години дня. Таке рішення ухвалила спеціальна міська комісія.

Як пояснили, це обмеження має запобігти поширенню коронавірусу. Дніпропетровська область вже понад три тижні - у “червоній” зоні.

Обмеження для пільговиків діятимуть, допоки ситуація із захворюваністю не стабілізується, пояснили у мерії. Нові правила не поширюються на школярів.

Новини Дніпра: пільговикам обмежили проїзд у громадському транспорту в години пік

Раніше стало відомо, що в Україні станом на ранок 17 листопада зафіксовано 18 668 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 769 людей, 20 211 пацієнтів одужало.

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