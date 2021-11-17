В Днепре льготникам ограничили проезд в транспорте: что произошло

В Днепре льготникам ограничили проезд в транспорте: что произошло

Решение принято из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом.

Льготникам в Днепре ограничили проезд в общественном транспорте в часы пик.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 17 ноября.

Бесплатно воспользоваться можно только с 10 утра до трех часов дня. Такое решение приняла специальная городская комиссия.

Как пояснили, это ограничение должно предотвратить распространение коронавируса. Днепропетровская область уже более трех недель — в "красной" зоне.

Ограничения для льготников будут действовать, пока ситуация с заболеваемостью не стабилизируется, пояснили в мэрии. Новые правила не распространяются на школьников.

Новости Днепра: льготникам ограничили проезд в общественном транспорте в часы пик

Ранее стало известно, что в Украине по состоянию на утро 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев коронавируса, за сутки от COVID-19 умерло 769 человек, 20 211 пациентов выздоровели.

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