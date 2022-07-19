У Дніпрі відкрилося спеціалізоване відділення для реабілітації дітей

Спеціалізоване відділення для реабілітації дітей відкрилося в Дніпрі. Більше як половина пацієнтів - вимушені переселенці. Лікарі кажуть: із початком війни потреба в медичній реабілітації малюків стрімко зросла. Чимало з них дістають поранення.

А ті, хто мають хронічні хвороби, через бойові дії не можуть вчасно отримувати допомогу. Про долю юних пацієнтів розповідає кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Шістнадцятирічна Рада прямує коридором лікарні. Кожен крок дається нелегко. Та попри це - дівчина радіє.

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Тяжке мінно-вибухове поранення вона отримала на Донеччині у червні. Із родиною саме відпочивала на пляжі в місті Часів Яр, коли росіяни почали обстріл.

"Купаємось, почули, як бомбять, прильоти. Почали збиратися. Не дійшли до машини. І все це - в нас. Уламки потрапили у нас", - розповіла дівчина.

Мама Ради загинула на місці. Поранених - дівчину разом із вітчимом та братом - доправили до лікарень. Після складної операції ногу вдалося врятувати. Тепер медики роблять усе, аби Рада змогла врешті нормально ходити.

Без правильної реабілітації не буде повного одужання, пояснюють медики. А потреба у цьому - лише зростає. Задля цього у Дніпрі відкрили спеціалізоване відділення. Зокрема, на спеціальному обладнанні заново вчать втраченим через поранення навичкам, каже завідувачка пані Ірина.

Більше половини пацієнтів нині - вимушені переселенці.

П’ятирічного Артема з-під Авдіївки мати встигла вивезти. В нього неврологічні особливості- через вторгнення два місяці хлопчик не міг отримувати спеціалізовану допомогу. У Дніпрі лікарі корегують його стан.

"Дитина стала спокійнішою, вона йде сюди із задоволенням. Фахівці чудові, займаються. Це дуже важливо. Це безкоштовно, по-перше. У нас зараз немає коштів, щоби було все платно. Результат дуже великий у нього. А там у нас відкат був навпаки. Не займалися два місяці – стався відкат. Тут усе виправили. І логопед, і психолог", - розповідає мама Артема Ірина Павліковська.

Реабілітація - це основне, що може бути у дітей із захворюваннями нервової систем, опорно-рухової системи, після травм, після нейроінфеуцій. Жодні пігулки, жодні ін’єкції не допомагають у такій мірі, як допомагає реабілітація.

Програму відновлення тут розробляють для кожного пацієнта індивідуально- на кілька років. Деяким з цих дітей реабілітацію доведеться проводити усе життя.

Реабілітація для дітей: як в Дніпрі допомагають малюкам

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