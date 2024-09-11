У Києві спалахнув скандал через стадіон "Атлет": що сталось

У Києві під хвилю невдоволень потрапив стадіон "Атлет". Спортивний комплекс чекає на реконструкцію вже чотири роки. Та замість бігових доріжок і зон для метання снарядів, там зявилися корти для гри в теніс, щоби зокрема, заробляти гроші. Це обурило Федерацію легкоатлетів. Кажуть, що місць для тренувань у Києві бракує.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

До тенісних кортів у центрі столиці уже третій день прикута увага спортсменів. Спортивний комплекс закрили на реконструкцію ще у 2021-му. За півроку обіцяли звести нову арену для легкоатлетів. Вартість такого – 130 мільйонів гривень. Уже проклали мережі й влаштували основу під асфальт. На це витратили шосту частину бюджету. Терміни здачі об’єкта постійно переносили. А з початком повномасштабного вторгнення капітальні видатки на будівництво зупинили.

Допис Ірини Ліщинської

"130 мільйонів інвестувати сюди під час війни це - злочин. Якщо директор підприємства хоче започаткувати тимчасову споруду, що буде приносити якісь обігові кошти – чому це погано? Чим краще, якщо тут не буде нічого!! - каже профільний міністр Матвій Бідний.

Два тенісних корти за словами керівника комплексу будуть приносити 200 тисяч гривень на місяць. Це має покрити витрати на комунальні послуги.

"Це процес виживання. Мовляв, корти ніяк не шкодять стадіону. І як тільки знайдуть гроші на його реконструкцію – їх одразу демонтують", - каже керівник стадіону.

Федерацію легкої атлетики така відповідь обурює.

"Якщо у вас нема коштів, щоб утримувати це поле – передайте його у безоплатне користування федерації легкої атлетики України, ми знайдемо кошти, приведемо до ладу і налагодимо тренувальний процес", - каже віцепрезидент Федерації легкої атлетики Віктор Грінюк.

Стадіон "Атлет"

"Це може бути крута олімпійська база. Якщо втратити цей стадіон, то це значить, що НСК "Олімпійський" мертвий взагалі для розвитку легкої атлетики. Адже для проведення чемпіонатів світового та національного рівнів потрібні дві арени – розминкова як от стадіон "Атлет" та основна", - каже срібна призерка Олімпійських ігор Ірина Ліщинська.

Після тривалих дискусій домовилися - відкрити стадіон для бігунів. А корти, щоб не заважали, відгородять.

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