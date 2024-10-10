У Мережі повідомляють про перебої зі світлом у Києві: що про це відомо

У КМДА запевняють, що подібні повідомлення їм не надходили.

У Києві від самого ранку з’являються повідомлення, що у деяких районах столиці спостерігаються перебої з електропостачанням.

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА запевнили, що таких повідомлень їм не надходило.

"Інформація про перебої зі світлом у Києві нам не надходила. Можливо, були якісь аварійні відключення пов’язані з аварійними роботами. І не більше того. Повідомлення від столичних енергетиків про відключення нам не находили", - повідомили ТСН.ua у Департаменті муніципальної безпеки.

Не отримували повідомлень про відключення світла і у КМВА. Нагадаємо, що за інформацією Київської міської військової адміністрації, сьогодні, 10 жовтня, за вказівкою Укренерго, у столиці відключення не прогнозуються.

Зазначимо, що у повідомленнях про перебої зі світлом у столиці немає ніякої конкретики чи адрес. Можливо, у місті відбуваються локальні аварійні роботи і когось із споживачів залишили без світла тимчасово.

Нагадаємо, стало відомо, хто закинув "міну" до вагона метро в Києві.

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