У метро Києва помітили тіло біля ескалатора: що сталося (відео)

У Києві на станції метро "Хрещатик" травмувався молодий чоловік.

У соціальних мережах публікують фото з тілом людини, яке лежить біля ескалатора. Пишуть, що хлопець катався на перилах, впав і вдарився головою. Очевидці повідомляють, що у юнака немає пульсу.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що нещасний випадок дійсно стався з дев'ятнадцятирічним хлопцем у неділю ввечері, 16 лютого, на станції метро "Хрещатик".

На щастя, хлопець живий, його терміново доправили до лікарні / Фото: із соцмереж

"Молодий чоловік впав у метро з власної необережності. Він живий. Потерпілого було госпіталізовано до лікарні", – розповіли ТСН.ua в поліції Київського метрополітену.

В Києві у метро хлопець з'їхав по поручнях ескалатора, вдарився головою і знепритомнів

Нагадаємо, 24 січня у Києві на станції метро "Тараса Шевченка" раптово помер пасажир. Тіло було помічено на пероні, накрите сірою плівкою.

За два дні потому у підземному переході станції метро "Теремки" виявили тіло жінки. У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що попередньо на тілі не виявлено ознак насильницької смерті.

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