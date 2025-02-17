У метро Києва помітили тіло біля ескалатора: що сталося (відео)

У поліції розповіли деталі надзвичайної події.
У Києві на станції метро "Хрещатик" травмувався молодий чоловік.
У соціальних мережах публікують фото з тілом людини, яке лежить біля ескалатора. Пишуть, що хлопець катався на перилах, впав і вдарився головою. Очевидці повідомляють, що у юнака немає пульсу.
У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що нещасний випадок дійсно стався з дев'ятнадцятирічним хлопцем у неділю ввечері, 16 лютого, на станції метро "Хрещатик".
"Молодий чоловік впав у метро з власної необережності. Він живий. Потерпілого було госпіталізовано до лікарні", – розповіли ТСН.ua в поліції Київського метрополітену.
Нагадаємо, 24 січня у Києві на станції метро "Тараса Шевченка" раптово помер пасажир. Тіло було помічено на пероні, накрите сірою плівкою.
За два дні потому у підземному переході станції метро "Теремки" виявили тіло жінки. У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що попередньо на тілі не виявлено ознак насильницької смерті.
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