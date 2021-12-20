У США за загадкових обставин загинула родина із 7 людей

У США за загадкових обставин загинула родина із 7 людей

Сусіди загибеллю родини шоковані.

У містечку Мурхед в американському штаті Міннесота знайшли тіла цілої родини - чотирьох дорослих і трьох дітей - без ознак насильницької смерті.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Поліцію викликали родичі. Як саме загинули люди наразі невідомо, у поліції кажуть, ознак того, що до будинку вдерлися сторонні - немає. Тож нині чекають висновків судово-медичного експерта.

Сусіди загибеллю родини шоковані. А у поліції хоч і не повідомили поки, що сталося, але запевняють - життя інших містян поза загрозою.

Новини світу: в американському містечку Мурхед знайшли тіла цілої родини

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