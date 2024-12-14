Українці отримають додаткову платіжку за газ: що відомо

Сплатити за технічне обслуговування газових мереж можна через будь-який платіжний застосунок або на пошті.

Українці почали отримувати додаткову квитанцію за технічне обслуговування газових мереж. Її присилатимуть раз на 3 або 5 років і лише споживачам у багатоповерхових будинках. Сума коливатиметься від кількох десятків до кількох сотень гривень. Фактично - це оплата за регулярні обстеження внутрішньобудинкових газових мереж, усунення витоків та перевірки труб на щільність.

Такі профілактичні заходи газівників зобов'язала проводити держава, аби не сталося вибухів блакитного палива.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Мешканці однієї із багатоповерхівок у Хмельницькому чули запах газу.

"Нашому будинку 12 років, ми з сусідами інколи відчували газу, хвилювались, тому викликали 104", - каже мешканка Хмельницького Інна Радченко.

Інна Радченко.

Попри несприятливу сніжну погоду, бригада приїхала швидко, слюсарі оглянули труби, побачили корозію і почали перевіряти спеціальним приладом, де витік. Вони виявливи, що він не єдиний.

"На цьому будинку були виявлені 11 витоків газу, які ми відразу і усуваємо. По завершенню цих робіт ми складаємо паспорт будинку та ведемо акт про придатність газопроводу для подальшої експлуатації", - каже Ігор Підлісний, майстер Хмельницької філії "Газмережі".

Саме за такі планові роботи у своїх поштових скриньках українці і знаходять додаткову платіжку - за обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Чому були змушені ввести додаткову плату – пояснюють у Хмельницькій філії "Газмережі".

Багатоповерхівка у Хмельницькому

"Технічне обслуговування - це не забаганка газовиків, це вимога законодавства. Згідно графіків ми здійснили технічне обслуговування понад 1700 будинків, в ході робіт було виявлено та ліквідовано більше 25 тисяч витоків газу. Перш за все це безпека життя, якщо не будуть проводити вчасно обслуговування мереж, то велика ймовірність витоків газу, що може призвести до втрати майна та загибелі людей", - каже Володимир Лопес, начальник управління технічного обслуговування хмельницької філії "Газмережі".

Згідно закону - платити за так зване ТО доведеться раз на три або ж п'ять років. Термін залежить від стану будинку та труб.

"Це дуже потрібна штука, бо 2018 році технічне обслуговування випало взагалі із системи і його ніхто не здійснював. У першу чергу це колективна безпека, тому що як буде витік в одній з квартир, то можуть постраждати інші квартири", - каже Євген Щербанюк, голова правління ОСББ.

Газові труби

Раз на три роки за технічне обслуговування внутрішньодомових мереж доведеться платити мешканцям тих будинків, які побудовані понад 25 років тому. Власники новобудов платитимуть раз на 5 років. У мерії Хмельницького кажуть - перевіряти і ремонтувати мережі треба обов'язково, бо зараз ворог ракетами і дронами пошкоджує інфраструктуру. Невеличка дірка в газовій трубі врешті може коштувати життя жителям усього будинку.

"Мешканці повинні, зобов'язані обслуговувати, здійснювати технічне обслуговування своєї співвласності, своїх мереж, в тому числі газопостачання. Ми говоримо про безпеку, ми ніколи не знаєм, що робиться в сусіда вище або нижче нашої квартири", - каже Наталія Вітковська, заступниця директора департаменту інфраструктури Хмельницької міськради



Сплатити за ТО газових мереж можна через будь-який платіжний застосунок або на пошті. Про графіки проведення технічного обслуговування газовики інформуватимуть заздалегідь - оголошеннями на будинках і на сайті компанії.

ТСН 13 грудня з Аллою Мазур. "Орєшніком" вгатять? Екскурсія дачею Медведчука!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 13 грудня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: