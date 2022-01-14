В Одесі діти заколядували, щоб підтримати недужого однолітка 

Зібрані кошти передали родині хлопчика.

В Одесі відвідувачі сервісного центру МВС стали свідками незвичного дійства. Просто під час робочого дня, коли люди оформлювали свої автівки, до приміщення зайшли колядники.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 14 січня.

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Діти разом з дорослими були одягнені в традиційні українські костюми та виконали кілька відомих колядок. Засіяли приміщення зерном і привітали у такий спосіб присутніх зі святами.

Так вони допомагають збирати гроші на лікування одеського чотирикласника Максима Леонова. У хлопчика діагностували онкологію. Він вже пройшов кілька сеансів променевої терапії.

Родині потрібні гроші до подальшого лікування і діти вирішили підтримати однолітка. Отримані солодощі колядники залишили собі, а от зібрані кошти передали родині Максима.

“Хотіли йому допомогти повірити в диво, щоб допомогти йому зібрати гроші на лікування. Людям дуже сподобалося, і наша місія була виконана. Тобто ми змогли людям дати гарний настрій”, - сказала Софія Кузьміна, учасниця творчого колективу.

“Так само несподівано, як і приємно. У такому місці і з такою благородною місією, звичайно, приємно. Молодці діти, дай Бог, щоб усім дітям був мир і здоров'я”, - зазначив один із відвідувачів.

Новини Одеси: діти заколядували в МВС, аби зібрати гроші на лікування однолітка

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