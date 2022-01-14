В Одессе дети заколядовали, чтобы поддержать больного сверстника

Собранные средства были переданы семье мальчика.
В Одессе посетители сервисного центра МВД стали свидетелями необычного действия. Прямо во время рабочего дня, когда люди оформляли свои автомобили, в помещение зашли колядники.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 14 января.
Дети вместе со взрослыми были одеты в традиционные украинские костюмы и исполнили несколько известных колядок. Засеяли помещение зерном и поздравили таким образом собравшихся с праздниками.
Так они помогают собирать деньги на лечение одесского четырехклассника Максима Леонова. У мальчика диагностировали онкологию. Он уже прошел несколько сеансов лучевой терапии.
Семье нужны деньги для дальнейшего лечения и дети решили поддержать сверстника. Полученные сладости колядники оставили себе, а вот собранные средства передали семье Максима.
“Хотели ему помочь поверить в чудо, чтобы помочь ему собрать деньги на лечение. Людям очень понравилось, и наша миссия была исполнена. То есть, мы смогли людям дать хорошее настроение”, — сказала София Кузьмина, участница творческого коллектива.
“Так же неожиданно, как и приятно. В таком месте и с такой благородной миссией, конечно, приятно. Молодцы дети, дай Бог, чтобы всем детям был мир и здоровье”, — сказал один из посетителей.
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