В одному із міст України самостійно генерують електрику: тепло буде навіть під час блекауту 

Хмельницький може стати прикладом, як взимку грітися без електрики і бути незалежними від великих ТЕЦ. Струм там виробляють із газу на комунальних котельнях. Його вдосталь аби забезпечити теплом трьохсот-тисячне місто в період аварійних відключень, кажуть у мерії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

Хмельницький, як і інші українські міста, знову став залежним від генераторів. Якщо генератори можуть собі дозволити переважно підприємці, то містяни скуповують потужні павербанки, аби живити найнеобхідніші прилади у квартирах.

До опалювального сезону у Хмельницькому готуються усі, мешканці розуміють зима буде складною. Проте місто може стати чи не єдиним в Україні, де без електрики батареї у квартирах будуть теплими.

"Коли після потужних ударів по енергосистемі ми читали з новин, на другий на третій день в якомусь із великих міст подали тепло. Тут таких проблем не було", - каже заступник міського голови Хмельницького Василь Новачок.

Василь Новачок

Не було, бо Хмельницький має власну систему дрібної генерації енергії, каже заступник міського голови. Тобто, в кожній котельні є устаткування, яке спалює газ і виробляє електроенергію, такий собі величезний генератор. Він гуде, наче десяток тракторів, а без навушників і поряд неможливо перебувати. Але такий агрегат дає можливість зігрівати містян навіть за повного блекауту. Котельні забезпечують себе електрикою, а залишки - навіть продають.

"Минулого року підприємство виготовило 21 млн кіловат енергії, 15, 6 млн ми відали в енергоринок", - каже Василь Новачок.

Установка, яка генерує електрику

Нині у Хмельницькому 15 газових генераторів у 12 котельнях. Обладнання не нове, каже Василь Новачок, його почали встановлювати ще 20 років тому. Щоправда, тепло у квартирах, коли немає світла, це перевага лише для мешканців осель із централізованим опаленням. Міські посадовці планують збільшити кількість установок, які вироблятимуть енергію. Це недешево, тож уже шукають інвесторів. Зокрема, щоб встановити газові генератори на водоканалі, аби під час блекаутів містяни були не лише з теплом, а й з водою.

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