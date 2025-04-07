В Україні лютує негода: де випав сніг і коли повернеться тепло

У квітні в Україні випав сніг / © ТСН

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У західних областях України через похолодання довелося знову запустити тепло. На Волині у цей день уперше за майже півстоліття зафіксували три градуси морозу. В Рівному, Луцьку, Тернополі, Чернівцях, Житомирі вже подали тепло до медичних установ, дитячих садків та шкіл. В закладах, де це з різних причин зробити не вдалося, діти кілька днів навчатимуться дистанційно. За словами синоптиків, негода вируватиме також наступні дні. Через налипання мокрого снігу подекуди довелося виводити на дороги навіть снігоприбиральну техніку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Карпатському високогір’ї на горі Піп Іван випало до 30 см снігу. Рятувальники кажуть — для квітня така погода тут не дивина. Втім попереджають.

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«У горах -7, вітер шквальний, просимо вас вважати на це і застерегти вас від походу у високогір’я на найближчий час», — каже гірський рятувальник Валерій Скічко.

Закарпаття

Однак без туристів, які ігнорують усі попередження, традиційно не минулося. Рятувальникам довелося шукати двох 17-річних киян. Хлопці мріяли помилуватися крокусами, весняними краєвидами озера Несамовите та вершинами Чорногірського хребта. Натомість опинилися серед півметрових кучугур.

«Добре, що хлопці не зволікали, визначили свою локацію за допомогою точки порятунку RA-037 та звернулися до рятувальників. Тож стан здоров’я хлопців задовільний, тому медична допомога не знадобилася», — каже речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Тернопіль

Кому переживання, а кому сміх. У Тернополі футболістам довелося ганяти м’яча по засніженому полі. Чи то на команду киян так негода вплинула, чи господарів тепло рідних стін підбадьорило, але тернополяни суперників просто розгромили. Рахунок 5-0.

Прикарпаття

Негода за захід України прийшла на вихідні. У гірських районах сніг буквально засипав села.

Дорожні служби вивели на дороги снігоприбиральну техніку. Адже траси та перевали замело та вкрило ожеледдю.

Негода в Україні / © ТСН

Рівненщина

На Рівненщині температура різко впала з 20 тепла до 5 морозу. Водіїв, які встигли перевзутися на літню гуму- поліція просить утриматись від поїздок.

Львів

А у Львові через лютий квітень — деревопад. Великі гілки попадали просто на припарковані авто. Люди не постраждали. Комунальники все швидко прибирали, але понад тисячу двірників у місті й досі на посиленому чергуванні — розчищають сніг. На дорогах є майже 40 одиниць техніки — піскорозкидачі, трактори та навантажувачі. Жителів просять бути обережними, особливо на небезпечній через мокрий сніг бруківці.

Дата публікації 13:31, 07.04.25 Кількість переглядів 6 Негода накрила Україну! Синоптики попереджають про подальше погіршення!

Волинь

Засипало і Волинь. Сніг вкрив фруктові дерева, що вже почали квітнути. Люди бідкаються — хоч висадили ще небагато, але перша городина може не пережити раптового повернення зими.

«Квіти зацвіли. Все снігом прибило до землі. Добре, що не встигли нічого посадити теплолюбного. Он салат посіяли, але земля холодна — не сходить. Вже зацвіли абрикоси. Якщо мороз буде одну ніч, то не пошкодить… надіємося», — каже жителька Луцька Галина Ніпрук.

Прогнози синоптиків наразі невтішні — зима із заморозками, ожеледдю та снігом повернулася майже на весь тиждень.

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