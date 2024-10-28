В Україні спалахнув притулок для тварин, загинули собаки: моторошні подробиці

На Запоріжжі в селі Новослобідка спалахнув притулок для чотирилапих, де волонтери опікувалися пів сотнею собак. Загинуло з десяток чотирилапих. Зоозахисники переконані, що це підпал.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

В Запорізькій області спалахнув притулок для тварин. Трагедія сталася напередодні ввечері. Власниця притулку Олена кинулася рятувати підопічних. Отримала сильні опіки рук та обличчя. Досі не може оговтатися.

"Мені навіть лікар сказав від мого шоку, що я буцімто п'яна, ну це взагалі капець, дивитися на собак своїх, коли вони горять живцем", – каже зооволонтерка Олена Джима.

Олена Джима

"Три вольєри, в них близько десяти собак, плюс мінус десь так і було. Також згорів будиночок, який повністю був металевий, згорів вщент, я бачу це стовідсотковий підпал", – каже зооволонтер Микита Махмудов.

Цей притулок створили 5 років тому, тут опікувалися близько пів сотнею собак. Деяким мешканцям дачного кооперативу не подобалося таке сусідство і волонтери неодноразово чули погрози.



"Люди були неприязні, собаки їм заважали жити, собаки буцімто бігають, гавкають, заважають спати", – каже зооволонтер Микита Махмудов.

Місцеві ж запевняють, що хоч і справді не були раді таким сусідам, про підпал не думали. За справу взялася поліція. Відкрито кримінальне провадження, але не за фактом підпалу.

Пожежа у притулку для тварин

"Попередньо встановлена причина ситуації: порушення правил експлуатації приладів опалення, частина перша статті 270 – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки", – каже речниця ГУ НПУ в Запорізькій області Анна Ткаченко.

Втім, волонтери кажуть, у притулку не було електрика, а єдина на весь заклад буржуйка востаннє працювала місяць тому. Поки поліція розслідує справу, до притулку приїхало з десяток волонтерів.

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