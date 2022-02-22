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В Україні стрімко здорожчали меблі: у чому причина

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В Україні стрімко здорожчали меблі: у чому причина

pixabay.com

Виробники кажуть, що вартість витратних матеріалів зросла. 

В Україні стрімко здорожчали меблі. За рік їхня вартість зросла на третину.

Про це йдеться у сюжеті  Сніданок з 1+1.

 Виробники пояснюють таку ситуацію здорожчанням витратних матеріалів. Зокрема, плити ДСП, які використовують у виробництві найчастіше, від початку року зросли в ціні вже тричі. Причина - дорога деревина. 

Також на вартість меблів впливає недешева фурнітура. Її виробники замовляють за кордоном. І ціна залежить від коливання курсу валют.

Як повідомлялося, на українських ринках і в магазинах здорожчала свинина. Попит на свинину значно зріс. У супермаркетах і на ринках вартість кілограма м'яса коливається від 113 до 130 грн. 

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