В Україні стрімко здорожчали меблі: у чому причина

Виробники кажуть, що вартість витратних матеріалів зросла.
В Україні стрімко здорожчали меблі. За рік їхня вартість зросла на третину.
Про це йдеться у сюжеті Сніданок з 1+1.
Виробники пояснюють таку ситуацію здорожчанням витратних матеріалів. Зокрема, плити ДСП, які використовують у виробництві найчастіше, від початку року зросли в ціні вже тричі. Причина - дорога деревина.
Також на вартість меблів впливає недешева фурнітура. Її виробники замовляють за кордоном. І ціна залежить від коливання курсу валют.
Як повідомлялося, на українських ринках і в магазинах здорожчала свинина. Попит на свинину значно зріс. У супермаркетах і на ринках вартість кілограма м'яса коливається від 113 до 130 грн.
Читайте також:
- В Україні почала стрімко дорожчати капуста: які причина та ціни
- Які продукти здорожчають найближчим часом - прогноз від НБУ
- В Україні зростуть ціни на вершкове масло: яка причина