В Украине стремительно подорожала мебель: в чем причина

В Украине стремительно подорожала мебель: в чем причина

Производители говорят, что стоимость расходных материалов выросла.

В Украине стремительно подорожала мебель. В течение года их стоимость выросла на треть.

Об этом идет речь в сюжете Сніданок з 1+1.

Производители объясняют такую ситуацию удорожанием расходных материалов. В частности, плиты ДСП, которые используются в производстве чаще всего, с начала года выросли в цене уже трижды. Причина – дорогая древесина.

Также на стоимость мебели влияет дорогая фурнитура. Ее производители заказывают за границей. И стоимость зависит от колебания курса валют.

Как сообщалось, на украинских рынках и в магазинах подорожала свинина. Спрос на свинину значительно вырос. В супермаркетах и рынках стоимость килограмма мяса колеблется от 113 до 130 грн.

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