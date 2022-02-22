В Украине стремительно подорожала мебель: в чем причина

Производители говорят, что стоимость расходных материалов выросла.
В Украине стремительно подорожала мебель. В течение года их стоимость выросла на треть.
Об этом идет речь в сюжете Сніданок з 1+1.
Производители объясняют такую ситуацию удорожанием расходных материалов. В частности, плиты ДСП, которые используются в производстве чаще всего, с начала года выросли в цене уже трижды. Причина – дорогая древесина.
Также на стоимость мебели влияет дорогая фурнитура. Ее производители заказывают за границей. И стоимость зависит от колебания курса валют.
Как сообщалось, на украинских рынках и в магазинах подорожала свинина. Спрос на свинину значительно вырос. В супермаркетах и рынках стоимость килограмма мяса колеблется от 113 до 130 грн.
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