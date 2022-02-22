В Харькове приостановило работу Генконсульство Польши

Консульство Республики Польша в Харькове, с 21 февраля здесь приостановили прием заявителей по визовым вопросам.

Генеральное консульство Польши в Харькове останавливает работу на неопределенный срок.

Об этом сообщают на фейсбук-странице учреждения.

Как сообщают в Генеральном консульстве Республики Польша в Харькове, с 21 февраля здесь приостановили прием заявителей по визовым вопросам.

"Генеральное консульство Республики Польша в Харькове любезно информирует, что по организационным и эпидемиологическим причинам с 22 февраля 2022 года до дальнейшего уведомления приостановлен прием заинтересованных лиц", — говорится в сообщении.

Паспорта людей, подавших заявления на получение визы до 21 февраля 2022 года, будут выдаваться ежедневно с 15:00.

Напомним, что в Польше открыли Центр помощи для уезжающих из Украины американцев.

Из-за вероятной угрозы российской агрессии президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американские военные не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

Также во Львов временно переносят американское консульство в Украине.