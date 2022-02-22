У Харкові призупинило роботу Генконсульство Польщі

Консульстві Республіки Польща в Харкові, з 21 лютого тут призупинили приймання заявників із візових питань.

Генеральне консульство Польщі в Харкові зупиняє роботу на невизначений термін.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці установи.

Як повідомляють в Генеральному консульстві Республіки Польща в Харкові, з 21 лютого тут призупинили приймання заявників із візових питань.

"Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові люб'язно інформує, що з організаційних та епідеміологічних причин з 22 лютого 2022 року до подальшого повідомлення призупинено приймання зацікавлених осіб", - йдеться в повідомленні.

Паспорти людей, які подали заяви на отримання візи до 21 лютого 2022 року, будуть видаватися щодня з 15:00.

Нагадаємо, що у Польщі відкрили Центр допомоги для американців, які їдуть з України.

Через ймовірну загрозу російської агресії президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну. Він додав, що американських військових не посилатимуть в зону ймовірного конфлікту.

Також до Львова тимчасово переносять і американське консульство в Україні.